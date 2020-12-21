صافرة مغربية لمباراة الاتحاد وبيراميدز المصري في الكونفدرالية الأفريقية

لحظة وصول بعثة فريق الاتحاد إلي مطار الإسكندرية بمصر .. (المركز الإعلامي)

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، طاقما تحكيميا من المغرب لإدارة مباراة فريق الاتحاد الليبي وفريق بيراميدز المصري التي ستقام بملعب برج العرب بالإسكندرية، يوم الثلاثاء القادم، وذلك ضمن ذهاب الدور 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكلفت لجنة التحكيم بالكاف طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الاتحاد وبيراميدز، حيث سيدير اللقاء الحكم الدولي رضوان جيد، ويساعده الحكم لاشين ازاجو، والمساعد الثاني زكريا برنيسي، وسيكون الحكم الدولي عادل زاروك حكماً رابعاً.

ويسعى ممثل الكرة الليبية إلى الظهور بشكل جيد أمام الفريق المنافس وصيف البطولة في النسخة الماضية بالرغم من الغيابات المؤثرة في صفوف الفريق.

وكانت بعثة الاتحاد وصلت ليلة أمس الأحد إلى الإسكندرية استعدادًا لخوض المباراة.