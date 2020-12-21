ليبيا تفوز على الجزائر.. وتونس تتعادل مع المغرب في بطولة شمال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 05:47 مساء
المنتخب الوطني للشباب. (إنترنت)

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب فوزا ثمينا على نظيره منتخب الجزائر، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب الهادي النيفر بباردو الساعة، بدلا عن ملعب المنزه ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم تحت 20 عامًا والمؤهلة لنهائيات أفريقيا بموريتانيا 2021.

الشوط الأول من المباراة انتهى لصالح المنتخب الوطني للشباب بنتيجة هدف نظيف جاء بنيران صديقة من مدافع المنتخب الجزائري إثر كرة عرضية من فرج غضيان مهاجم المنتخب الوطني في الدقيقة 17، وكان منتخب الشباب الوطني في هذا الشوط مسيطرا على الخطوط الثلاثة، وكان أكثر انتشارا بينما اعتمد المنتخب الجزائري على الكرات الطويلة والعرضية.

وفي الشوط الثاني دخل المنتخب الجزائري في محاولة لتعديل النتيجة، وذلك بالضغط في مناطق المنتخب الليبي واستطاع حارس المنتخب الوطني للشباب أيمن تهيار بالتصدي للعديد من الكرات، وكذلك أهدر المنتخب الوطني أكثر من فرصة خلال مجريات الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز منتخب شباب ليبيا بهدف دون مقابل.

وحصل المنتخب الوطني على أول ثلاث نقاط من أول مباراة له في تصفيات شمال أفريقيا، بعد إلغاء نتيجة المنتخب المصري الذي انسحب من البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وستكون مباراة المنتخب الليبي الوطني يوم الخميس مع المنتخب المغربي، وهذه هي آخر مباراة للمنتخب الجزائري في هذه التصفيات بتعادل وخسارتين أمام المغرب وليبيا.

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