اختتام التظاهرة الرياضية الأولى لنزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بتاجوراء

اختتام التظاهرة الرياضية الأولى لنزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بتاجوراء. (إنترنت)

اختتمت أمس التظاهرة الرياضية الأولى لنزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بتاجوراء، والتي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الليبية، حيث أقيم حفل الختام بحضور وزير العدل والنائب العام ورئيس اللجنة الأولمبية الليبية والنائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية، وأعضاء مجلس الإدارة عزالدين القاضي ووليد امبارك وعلي زايد، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية العامة.

وقد تم خلال الاحتفال تتويج الفائزين الأوائل، حيث ضمت التظاهرة ألعاب: كرة القدم، كرة السلة، العدو الريفي، رمي الجلة، الشطرنج، كرة الطاولة.

كما تم تكريم رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق، لجهوده في إنجاح التظاهرة.

وألقى الزروق كلمته أثناء الحفل الختامي، أكد خلالها أهمية دور اللجنة الأولمبية في نشر ثقافة الممارسة الرياضية ضمن أنشطة وبرامج الرياضة للجميع.

وقال في كلمته حسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية: «نحن سعداء جدا بنجاح هذه التظاهرة الرياضية الأولى لنزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بتاجوراء التي أقيمت بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الليبية بمشاركة نزلاء المؤسسة».

ويسر اللجنة الأولمبية المشاركة في مثل هذه التظاهرات لنشر ثقافة الممارسة الرياضية وذلك ضمن برامج وأنشطة الرياضة للجميع المناطة باللجنة الأولمبية لترييض كل فئات المجتمع، وهذا يندرج أيضًا ضمن المسؤولية الاجتماعية والخدمة المجتمعية للجنة الأولمبية التي ستكون دائما على استعداد للتعاون المستمر مع مكونات المجتمع.