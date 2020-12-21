3 انتصارات في جولف طرابلس

اتحاد لعبة الجولف الليبي. (إنترنت)

شهد ملعب نسيم البحر، بطرابلس إقامة ثلاث مباريات في الأسبوع الثامن لدوري الجولف «الدرجة التانية».

وانتهت بفوز فريق أبي الأشهر على قرقارش التخصصي بثلاث نقاط لصفر، وفشلوم على أبوسليم بثلاث نقاط، والملعب الليبي على الضواحي بثلاث نقاط لصفر.

وبعد هذه النتائج ضمنت فرق فشلوم وأبوسليم والملعب الليبي تأهلها للمرحلة الثانية والنهائية على مستوى منطقة طرابلس، وتبقى البطاقة الرابعة بين بين فريقي أبي الأشهر والضواحي.

وفي مسابقة الدرجة الأولى ضمنت فرق الاتحاد وفشلوم وأبي الأشهر والملعب الليبي تأهلها للمرحلة الثانية.