تعرف على حكام ليبيا المعتمدين من «فيفا» للعام 2021

الحكام معتز الشلماني ومجدي كامل وباسم سيف النصر. (إنترنت)

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، عن القائمة الدولية للحكام الليبيين الدوليين، التي تم اعتمادهم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وضمت قائمة حكام الساحة ستة أسماء، هم: معتز الشلماني، وعبدالواحد حرويدة، وأحمد الشلماني، ومحمد الزروق، ومحمد الشحومي وعبدالباسط شهوب.

وبخصوص الحكام المساعدين؛ فقد شملت القائمة النهائية ستة حكام، هم: عطية محمد، وصلاح الحاسي، ووحيد الجحاوي، ومجدي كامل، وباسم سيف النصر، وإبراهيم أبوكوز.

وفيما يتعلق بحكام الصالات؛ فقد جاءت قائمتهم مكونة من أربعة حكام هم: الشارف الفزاني، وعلي بوشكيوة، ومحمد العفاس وعبدالحميد اقشيرة.

ومن حكام الصالات إلى القائمة الدولية لحكام الكرة الشاطئية، حيث نجد كلا من يحيى الوحيشي، وعزالدين عطية، وعماد اخريش وسليمان العجمي.