ليبيا تواجه الجزائر وتونس تلعب أمام المغرب في بطولة شمال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 01:37 مساء
منتخب الشباب الليبي (فيسبوك)

تتواصل بتونس بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم تحت «20 عاما» والمؤهلة لنهائيات أفريقيا لكرة القدم بموريتانيا 2021.

واليوم يتجدد الموعد مع مباراتين، حيث تواجه ليبيا نظيرتها الجزائر، بإدراة طاقم تحكيم من المغرب يتكون من حكم وسط جلال جيد والمساعدين هشام ايت عبو وحمزة ناصيري.

وتقام المباراة الثانية بين تونس أمام المغرب، بإدارة طاقم تحكيم من ليبيا يتكون من حكم وسط معتز الشلماني، والمساعدين مجدي كامل، وباسم سيف النصر.

يشار إلى أن منتخب مصر تغيب في مباراتيه أمام ليبيا وتونس لتعذر مشاركته لعدم اكتمال عدد لاعبيه الجاهزين للمشاركة حسب لائحة «كاف» 15 لاعبًا، لإصابة عدد من لاعبيه بفيروس «كورونا المستجد».

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