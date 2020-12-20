الحجاجي: نفكر في إنشاء نادٍ رياضي متكامل للعاملين

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 20 ديسمبر 2020, 09:57 مساء
رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول عبدالمنعم الحجاجي. (إنترنت)


قال رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول، عبدالمنعم الحجاجي، إن الشركة بصدد التفكير في إنشاء نادٍ رياضي متكامل يخص العاملين. 

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن خبر إنشاء ملعب متكامل لكرة القدم ليس له علم به، رغم تناقله في وسائل الإعلام مؤخرًا، وأن ملف الملعب غير موجود على طاولة الشركة حاليا.

وأكد أن شركة ليبيانا باعتبارها شركة كبيرة لا تمانع في رعاية الأبطال الرياضيين متى وجدت مشاريع أبطال متكاملة ومقترحات تقدم في هذا الشأن والشركة لها رأيها فى هذه المشاريع مشيرًا إلى أنها لم تقصر على عدد من الأبطال.

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