لجنة المسابقات: الدوري الممتاز سيقام 15 يناير.. وهذا الموعد المقترح لإقامة السوبر

رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم حسين البوسيفي. (ارشيفية : إنترنت)

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، حسين البوسيفي، أن الدوري الممتاز للموسم الجديد (2020-2021)، سينطلق في يوم الـ15 من شهر يناير المقبل.

وقال "البوسيفي" في تصريحات لبرنامج "في التسعين"، على قناة «الوسط»، إن قرعة الدوري الممتاز ستقام الأسبوع المقبل.

وأوضح لجنة المسابقات، أن مباراة السوبر لن تلعب قبل انطلاق الدوري الممتاز، وأن الأقرب لإقامتها سيكون بين الذهاب والإياب.

واختتم حسين البوسيفي، تصريحاته على قناة "الوسط" أن انطلاق دوري الدرجة الأولى ينطلق في الأسبوع الأول من فبراير من العام الجديد 2021.

وكان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، أكد في تصريح سابق أن بطولة الدوري الممتاز الجديد للموسم الرياضي 2020 -2021، ستنطلق في الثامن من يناير القادم.

وقال في تصريح لـ «ليبيا الرياضية» إن الاتحاد الليبي سيصدر قرارًا بتكليف الأستاذ حسن البوسيفي، رئيسا للجنة المسابقات، وأن اللجنة سيكون لها الحق في إقامة الدوري الليبي، بما تراه مناسبا.