لجنة المسابقات: الدوري الممتاز سيقام 15 يناير.. وهذا الموعد المقترح لإقامة السوبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 ديسمبر 2020, 09:38 مساء
رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم حسين البوسيفي. (ارشيفية : إنترنت)

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، حسين البوسيفي، أن الدوري الممتاز للموسم الجديد (2020-2021)، سينطلق في يوم الـ15 من شهر يناير المقبل.

وقال "البوسيفي" في تصريحات لبرنامج "في التسعين"، على قناة «الوسط»، إن قرعة الدوري الممتاز ستقام الأسبوع المقبل.

وأوضح لجنة المسابقات، أن مباراة السوبر لن تلعب قبل انطلاق الدوري الممتاز، وأن الأقرب لإقامتها سيكون بين الذهاب والإياب.

واختتم حسين البوسيفي، تصريحاته على قناة "الوسط" أن انطلاق دوري الدرجة الأولى ينطلق في الأسبوع الأول من فبراير من العام الجديد 2021.

وكان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، أكد في تصريح سابق أن بطولة الدوري الممتاز الجديد للموسم الرياضي 2020 -2021، ستنطلق في الثامن من يناير القادم.

وقال في تصريح لـ «ليبيا الرياضية» إن الاتحاد الليبي سيصدر قرارًا بتكليف الأستاذ حسن البوسيفي، رئيسا للجنة المسابقات، وأن اللجنة سيكون لها الحق في إقامة الدوري الليبي، بما تراه مناسبا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيليه يهنئ ميسي برسالة مؤثرة بعد معادلته رقمه القياسي
رياضة عالمية
مقتل 5 عسكريين وخطف 35 مدنيا بهجومين «إرهابيين» في نيجيريا
دولى
«فرانس برس»: إنقاذ عشرات التلاميذ بعد عملية خطف جديدة شمال غرب نيجيريا
دولى
وزير الصحة البريطاني يقول إن السلالة الجديدة من «كورونا» «خرجت عن السيطرة»
دولى
«ذي إيكونوميست»: ليبيا الثالثة بين 10 دول الأسرع نموا في العام 2021
ليبيا
30 دقيقة.. تشهد هدفين وصناعة ثالث وانفراد بقمة الهدافين لصلاح ضمن سباعية ليفربول
رياضة عالمية
بن صويد: 1971 شهد أول حوار بين الأهلي بنغازي والترجي
رياضة محلية
ميسي يعادل رقم بيليه التاريخي في ليلة سقوط برشلونة
رياضة عالمية
بريطانيا تعيد فرض الحجر المنزلي مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
دولى
برنامج هذا المساء | «أسوأ حوار» في ليبيا
فيديو
برنامج المشهد | مليون رقم وطني مزور!
فيديو
جهود تونسية لإحباط تهريب التراث اليهودي من ليبيا إلى أوروبا
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبراء: توحيد سعر العملة الليبية يقضي على السوق السوداء لكنه يرفع الأسعار