رئيس هيئة الشباب والرياضة يتفقد عدد من المنشات بزوارة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 20 ديسمبر 2020, 09:24 مساء
بشير القنطري يتفقد عدد من المنشات بزوارة. (إنترنت)

أجرى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، أمس السبت، جولة تفقدية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية والتي شملت قاعة الألعاب الرياضية زوارة، والتي تخضع لعملية صيانة وتطوير.

كما تم الوقوف على تجهيز أرضية الملعب الجانبي بالمدينة الرياضية تمهيدا لتعشيبه، وشملت الزيارة أيضا مقر إدارة نادي الجزيرة ومقر مفوضية الحركة العامة للكشاف والمرشدات زوارة ونادي الشراع البحري زوارة.

وحسب الصفحة الرسمية للهيئة، بحث رئيس الهيئة مع مسؤلي نادي الجزيرة متطلبات النادي لتطوير مرافقه، كما تمت مناقشة أوضاع المؤسسات الشبابية والرياضية مع مسؤلين بالبلدية.

يذكر أن أعمال الصيانة والتطوير تأتي ضمن سلسلة إنجازات ومشاريع وأنشطة نفذتها الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال الفترة السابقة، ويتم استكمالها وفقاً للخطة الاستراتيجية التي وضعتها لأحياء المرافق الرياضية والنهوض بالبنية التحتية بها لتوفير البيئة الرياضية المناسبة للرياضيين.

بشير القنطري يتفقد عدد من المنشات بزوارة. (إنترنت)
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