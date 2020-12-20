بعثة الأهلي طرابلس تصل تونس استعدادًا لمواجهة الاتحاد المنستيري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 20 ديسمبر 2020, 08:41 مساء
بعثة الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)

وصلت اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، مطار تونس للدخول في معسكر قصير قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره الاتحاد المنستيري التونسي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي طرابلس نظيره، الاتحاد المنستيري، يوم الأربعاء المقبل، في افتتاح مبارياته في كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب مصطفي بن الجنات، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت ليبيا.

واستعد الأهلي طرابلس جيدا لهذه المباراة، من خلال إجراء 5 مباريات ودية محلية وأفريقية تحت إشراف المدرب التونسي جلال القادري، حيث يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة الإياب، والتأهل إلى الدور الثاني.

بعثة الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)
بعثة الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)
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