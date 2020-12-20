المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني يوافق على جميع شروط اتحاد الكرة

المدرب الصربي زوران فيليبوفيتش. (إنترنت)

أكد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد الشارف، أن اللجنة التي شكلها الاتحاد العام الليبي لكرة القدم لاختيار مدرب أجنبي للمنتخب الوطني قد درست أكثر من 45 ملف سيرة ذاتية للمدربين الأجانب.

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المفاضلة حسب اللجنة كانت بين عدد منهم، ووصلنا في بعض الأحيان إلى مفاوضات متقدمة معهم، ومنهم من وافق على شروطنا إلا شرطا واحدا وهو عدم العمل في ليبيا، بحجة عدم موافقة حكومة بلاده.

وقال إن اللجنة رأت في المدرب الصربي زوران فيليبوفيتش، كل الشروط التي وضعتها اللجنة وأهمها الإقامة في ليبيا، وهو صاحب خبرة طويلة منذ أن كان لاعبا، وحتى أصبح مدربا.

وأشار إلى أنه من بين الشروط الإقامة في ليبيا ومتابعة اللاعبين والإشراف على الفئات السنية والمساعدة في تأهيل المدربين وإقامة محاضرات توعية للمدربين والشيء المهم أيضا هو شخصية المدرب مع اللاعبين.