المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني يوافق على جميع شروط اتحاد الكرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 20 ديسمبر 2020, 07:13 مساء
المدرب الصربي زوران فيليبوفيتش. (إنترنت)

أكد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد الشارف، أن اللجنة التي شكلها الاتحاد العام الليبي لكرة القدم لاختيار مدرب أجنبي للمنتخب الوطني قد درست أكثر من 45 ملف سيرة ذاتية للمدربين الأجانب.

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المفاضلة حسب اللجنة كانت بين عدد منهم، ووصلنا في بعض الأحيان إلى مفاوضات متقدمة معهم، ومنهم من وافق على شروطنا إلا شرطا واحدا وهو عدم العمل في ليبيا، بحجة عدم موافقة حكومة بلاده.

وقال إن اللجنة رأت في المدرب الصربي زوران فيليبوفيتش، كل الشروط التي وضعتها اللجنة وأهمها الإقامة في ليبيا، وهو صاحب خبرة طويلة منذ أن كان لاعبا، وحتى أصبح مدربا.

وأشار إلى أنه من بين الشروط الإقامة في ليبيا ومتابعة اللاعبين والإشراف على الفئات السنية والمساعدة في تأهيل المدربين وإقامة محاضرات توعية للمدربين والشيء المهم أيضا هو شخصية المدرب مع اللاعبين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقتل 5 عسكريين وخطف 35 مدنيا بهجومين «إرهابيين» في نيجيريا
دولى
وزير الصحة البريطاني يقول إن السلالة الجديدة من «كورونا» «خرجت عن السيطرة»
دولى
«ذي إيكونوميست»: ليبيا الثالثة بين 10 دول الأسرع نموا في العام 2021
ليبيا
30 دقيقة.. تشهد هدفين وصناعة ثالث وانفراد بقمة الهدافين لصلاح ضمن سباعية ليفربول
رياضة عالمية
بن صويد: 1971 شهد أول حوار بين الأهلي بنغازي والترجي
رياضة محلية
ميسي يعادل رقم بيليه التاريخي في ليلة سقوط برشلونة
رياضة عالمية
بريطانيا تعيد فرض الحجر المنزلي مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
دولى
برنامج هذا المساء | «أسوأ حوار» في ليبيا
فيديو
برنامج المشهد | مليون رقم وطني مزور!
فيديو
جهود تونسية لإحباط تهريب التراث اليهودي من ليبيا إلى أوروبا
ثقافة وفن
قائمة ضحايا الهجوم الإلكتروني تطال 7 دول إلى جانب الولايات المتحدة
دولى
جريدة «الوسط»: ماذا لو فشلت خطة ستيفاني؟ سؤال يقلق الليبيين
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبراء: توحيد سعر العملة الليبية يقضي على السوق السوداء لكنه يرفع الأسعار