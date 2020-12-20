القنطري يستقبل مدرب المنتخب الوطني الجديد

بشير القنطري يستقبل مدرب المنتخب الوطني الجديد الصربي زوران فيليبوفيتشي. (إنترنت)

استقبل اليوم الأحد، رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بشير القنطري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني الجديد الصربي زوران فيليبوفيتشي، والطاقم الفني المرافق له.

وعلمت «بوابة الوسط» أن بشير القنطري يهدف للتعرف على البرنامج العام للمدرب الصربي الذي سيقدمه للنهوض بأداء كرة القدم الليبية.

وتناول اللقاء رؤية وجدية الهيئة لتطوير قطاع الشباب والرياضة بليبيا، كما تم الحديث بشكل عام على مستوى أداء اللاعبين ورؤية المدرب لتطوير أدائهم.

وخلال اللقاء أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية أن يكون المدرب مسؤولا عن كل الفئات السنية والطاقم التدريبي، وأن يكون هناك دورات تدريبية تستهدف المدربين للرفع من كفاءتهم.

ومن جانبه أكد الدكتور بشير القنطري أن الهيئة راعية ومساندة للنشاط الرياضي بشكل عام، مشيرا إلى أن الهيئة هي المظلة العامة لنشاطات الاتحادات الرياضية حتى تكون مترابطة لتحقق التقدم والازدهار بقطاع الشباب والرياضة نحو الأفضل.

المدرب الصربي زار خلال وجوده بطرابلس أندية الاتحاد والأهلي طرابلس ونادي أبوسليم، وذلك للاطلاع والاجتماع مع مدربي هذه الأندية عن أداء اللاعبين.