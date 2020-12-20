50 ناشئا في أكاديمية الأمة لكرة القدم

ناشيئ كرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

أكد مدير أكاديمية الأمة لناشئي كرة القدم بتركيا محمد الشبل، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الأكاديمية ستفتتح الأسبوعين القادمين بمدينة إسطنبول التركية، موضحًا أن عدد المسجلين حاليا وصل إلى 50 ناشئا، وباب التسجيل مستمر.

وأضاف الشبل أن الطاقم الفنى للأكاديمية يضم مدربين أكفاء، من بينهم أبوبكر الحرك وعماد التريكي وحسين العايب ومدرب الحراس سمير عبود.

وعن أهداف الأكاديمية أضاف الشبل: «نهدف إلى خلق جيل ناجح تربويا وثقافيا ورياضيا وشغل أوقات فراغه والابتعاد به عن بعض الممارسات التي لا تعود عليه بالنفع والفائدة».

بالإضافة إلى تعلم وإتقان مهارات كرة القدم في سن مبكرة، والإسهام في تطوير كرة القدم وانتقاء الموهوبين والوصول بهم إلى عالم الاحتراف.