الدوري الممتاز يدخل مرحلة «جس نبض الظهور» في يناير 2021

منافسات سابقة في الدوري الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

دفعت أندية الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم عجلة المباريات الودية للدوران بقوة في الأيام الأخيرة، أملا في تنفيذ اتحاد الكرة برئاسة عبدالحكيم الشلماني وعده بإطلاق الموسم الجديد 2020/2021، حيث جرت مباريات ودية جمعت فرق الدوري الممتاز وبعض فرق الدرجة الأولى، وذلك استعدادا للدوري الجديد المزمع انطلاقه في الثامن من شهر يناير المقبل، ففي مصراتة التقى السويحلي وديا مع فريق أبوسليم، وانتهت بفوز السويحلي بثنائية نظيفة تناوب على تسجيلها فائز سعد وإبراهيم محمد.

وفي مدينة بنغازي أمطر فريق الهلال نظيره الأنوار بسداسية مقابل هدف، جاءت الأهداف الستة عن طريق عبدالسلام الفيتوري وفيصل البدري وأسامة الشريف ومحمد اشكربة وعصام الفرجاني وهويدي زقلام، وفي طرابلس وبالتحديد في ملعب نادي الظهرة التقى وديا فريق الوحدة مع فريق الظهرة، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

سبق وأكد الشلماني أنه سيتم تشكيل اللجان الفنية استعدادا لانطلاق الدوري بعد إعطاء الإذن من اللجنة العليا الطبية لجائحة «كورونا»، وأن لجان الاتحاد الليبي لكرة القدم جاهزة لانطلاق الدوري في أي لحظة، حيث قال الشلماني: «هناك مقترحان للدوري الليبي، ربما يكون من مجموعتين أو أربع مجموعات، وسينتهي الدوري في شهر يوليو 2021، وبداية أو نهاية شهر ديسمبر الجاري سيكون موعدًا لانطلاقة الموسم الجديد، على حسب انتهاء عمل لجنة اعتماد الملاعب المشكلة بهذا الخصوص، واعتماد الملاعب التي ستقام عليها المسابقة».

وأضاف: «بدأنا بشكل فعلي في ترتيب انطلاقة الدوري وسيتم تنظيم دورة للحكام المشاركين حتى يكونوا جاهزين للمسابقة، كما سيكون هناك تنسيق مع فيفا لإقامة دورة للحكام لتجهيزهم على تقنية الفار، ووضعنا الخطوط العريضة، وجميع اللجان جاهزة لعودة الدوري، وسنكون أول المتحدين لهذا الوباء، ونريد فقط التعاون مع الأندية؛ لذا طالبت بأن يكون الدوري لمدة أربعة أشهر ولا نريد أي تأجيل، ويجب وضع الاستحقاقات للمنتخبات والفرق المشاركة في البطولات القارية بعين الاعتبار».

الأندية تدخل في منافسات ودية استعدادا للحظة الانطلاق.. والشلماني: استعدوا للظهور في أي وقت

وأوضح: «نحن لا نفرق بين الأندية الكبيرة والصغيرة، وفي حال اعتذار أحد الأندية عن المشاركة في الدوري سيتم تطبيق اللوائح عليه، ولن أخالف القوانين واللوائح وليس هناك فرق بين الأندية، فالمجاملة أنا بعيد عنها، ويتطلب الأمر منا حاليا تعاون الأندية والإعلام الرياضي مع الاتحاد الليبي لكرة القدم».

وكشف الاتحاد الليبي لكرة القدم اتجاهات مختلفة لإعادة مسابقة الدوري الليبي الممتاز قبل نهاية العام الجاري، قبل أن يعلن الموعد الجديد في يناير 2021، حيث أصبح انطلاق الموسم الجديد على المحك، شرط استقرار الوضع الصحي من أجل سلامة الجميع، لذا وضع اتحاد الكرة صيغة تنظيم المسابقة للأندية المشاركة، بعد اعتمادها رسميا من قبل لجنة المسابقات، ويتوقف شكل المنافسات إما بإقامة الدوري بنظام المجموعتين وإما بأربع مجموعات لصعوبة الحركة والتنقل، على أن يتأهل الأول والثاني في كل مجموعة إلى المربع الذهبي لتحديد هوية بطل الموسم.

يأتي هذا بعد أن كان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أحمد أحمد، قد أعلن -قبل عزله- تأجيل إقامة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية «كان»، التي كان من المقرر لها أن تقام في يناير 2021، لتقام في يناير 2022، حيث ينافس «فرسان المتوسط»، ضمن المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لـ«كان 2022»، وتضم بجانب ليبيا منتخبات تونس وتنزانيا وغينيا الاستوائية، الأمر الذي سيمنح الاتحاد الليبي فسحة كبيرة من الوقت لتعويض ما فات في البطولة المحلية.

دراسة حول شكل المسابقة إما بنظام المجموعتين وإما الأربع لتخفيف التنقل بين الأندية المتنافسة

الاتحاد الليبي تحرك بشأن نيته ورغبته في إقامة وانطلاق الموسم الكروي الجديد، وكانت البادرة من الاتحاد الأفريقي «كاف» بدلا من استبعاد الأندية الليبية من بطولات أفريقيا الموسم الجديد، لتجاوز المدة المسموح بها لغياب المسابقات المحلية، دفع بأربعة أندية في الموسم الجديد، اثنين في دوري الأبطال النصر والأهلي بنغازي، ومثلهما في الكونفدرالية الأهلي طرابلس والاتحاد، لذا جاءت المساعي لوضع حد لحالة الركود الذي ساد المشهد طوال الفترة الماضية، لتتحرك المياه الراكدة وتنتعش الأجواء ويعود الحديث عن الصيغة والكيفية المناسبة التي ستكون عليها النسخة الكروية في الموسم الجديد، حيث لاقت هذه الرغبة وقوبلت بشيء من الارتياح من الوسط الرياضي في ليبيا، خصوصا بعد حالة الهدوء والانفراجة التي حدثت أخيرا، ومن بينها توقف الحرب والتعايش مع جائحة «كورونا» في العالم، وانطلاق واستئناف أغلب البطولات العربية والأوروبية التي كانت متوقفة بصورة موقتة.

كل هذا حفز وشجع الجميع على العودة إلى الملاعب وأجوائها التنافسية، ويكاد يكون هناك شبه إجماع على العودة لإقامة الدوري بنظام المجموعتين أو الأربع لصعوبة الحركة والتنقل، على أن يتأهل الأول والثاني في كل مجموعة إلى المربع الذهبي لتحديد هوية بطل الموسم، وينتظر أن يكشف الاتحاد الليبي لكرة القدم خلال الفترة القريبة المقبلة تفاصيل وخارطة طريق رحلة العودة لاستئناف النشاط الكروي.

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الدوري الليبي لكرة القدم العريق الذي انطلقت طبعته ونسخته الكروية الأولى قبل أكثر من نصف قرن وتحديدا في الموسم الرياضي 63-64 لم يعرف الاستقرار ولم يهدأ له بال ولا حال طوال تاريخه ورحلته الطويلة الشاقة، فعرف تقلبات وعثرات عديدة، كما شهد مواسم مثيرة وفترات ذهبية زاهية وأخرى عجافا، توقف خلالها الموسم الكروي وتعثر عدة مرات وتوقف عند منتصف المشوار وتعرض للتوقف والإلغاء في منتصف الطريق، كان آخرها الموسم الماضي الذي توقف على مشارف وأعتاب انتهاء مرحلة الذهاب.