الاتحاد يجهز أوراقه لبيراميدز في الكونفدرالية

تدريبات فريق الاتحاد (المركز الإعلامي)

عقب التأهل المستحق لفريق الاتحاد «العميد» على حساب فريق هورسيد الصومالي عقب فوزه ذهابا برباعية وتأكيد تفوقه وتأهله إيابا، يتأهب فريق الاتحاد لمواجهة فريق بيراميدز المصري ضمن الدور الثاني لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، في أول مواجهة كروية رسمية تجمع ممثلي الكرة بالبلدين.

يعد فريق بيراميدز ثالث فريق مصري يقابله فريق الاتحاد خلال مشاركاته وتمثيله للكرة الليبية أفريقيا وعربيا، حيث تعد أول مواجهة لفريق الاتحاد مع فريق مصري جمعته بفريق الأهلي المصري العام 1990 ضمن بطولة الأندية الأفريقية البطلة، وهي أول مواجهة ليبية مصرية على مستوى بطولات الأندية الأفريقية عقب عودة العلاقات بين البلدين التي توقفت منذ أواخر السبعينات.

بدأت المواجهات في 1990 قبل أن تستأنف العلاقات بسلسلة مباريات في 2007 و2010

التقى فريق الاتحاد فريق الأهلي المصري وأسفر لقاء الذهاب الأول بالقاهرة عن فوز فريق الأهلي بخمسة أهداف لصفر، بينما عاد الأهلي المصري ليؤكد تفوقه في لقاء الإياب بطرابلس بثلاثة أهداف لصفر، ثم عادت المواجهات بين الاتحاد والفرق المصرية لتتجدد بعد مضي 17 عاما، حيث جدد اللقاء مع الأهلي المصري للمرة الثالثة في تاريخه العام 2007 ضمن الدور نصف النهائي لبطولة الأندية الأفريقية البطلة، حيث أسفر لقاء الذهاب الأول بطرابلس عن تعادل الفريقين سلبيا دون أهداف، بينما أسفر لقاء الإياب بالقاهرة عن فوز الأهلي المصري بهدف لصفر.

للاطلاع على العدد الجديد من جريدة «الوسط» رقم 265 اضغط هنا

في العام 2010 تجدد اللقاء والحوار بين الاتحاد والأهلي المصري ضمن الدور السادس عشر لدوري أبطال أفريقيا، حيث أسفر لقاء الذهاب الأول بطرابلس عن فوز الاتحاد بهدفين لصفر، وقد أحرزهما كل من يونس الشيباني وأحمد الزوي، وهو أول انتصار للاتحاد على فريق مصري، بينما حسم الأهلي المصري لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف لصفر، كما التقى فريق الاتحاد العام 2007 فريق الزمالك المصري ضمن دوري أبطال العرب، حيث أسفر لقاء الذهاب الأول عن فوز فريق الزمالك بهدف لصفر، بينما تفوق الاتحاد في مباراة الإياب بهدف لصفر، أحرزه لاعبه عبدالناصر صليل، ليحسم الزمالك بطاقة الترشح بفضل ركلات الترجيح.