العشري يتحدث عن الانتصار على الأهلي المصري وملحمة الترجي

طارق العشري ومحرر الوسط (خاص ببوابة الوسط)

استعاد المدرب المصري السابق لفريق الأهلي بنغازي طارق العشري ذكرياته مع أول انتصار أفريقي للأهلي على حساب فريق الترجي التونسي، خلال قيادته الفريق إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وهي المباراة التي شهدت أيضا حوارا مثيرا من خارج خطوط الملعب بين المدربين المصري طارق العشري مدرب الأهلي بنغازي، والهولندي رود كرول مدرب الترجي التونسي.

وقال العشري في تصريحات خاصة إلى جريدة «الوسط»: «تأهلنا بجدارة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بعد إقصائنا بطل تشاد وبطل غانا، ثم انتصارنا التاريخي على الأهلي المصري ذهابا وإيابا، وتأهلنا لأول مرة في تاريخ الأهلي بنغازي لدور المجموعات، حيث أوقعتنا القرعة في مجموعة صعبة ضمت فرق الترجي التونسي والنادي الصفاقسي التونسي ووفاق سطيف الجزائري».

تأهلنا بجدارة لدور المجموعات بعد إقصائنا بطلي تشاد وغانا قبل الصدام الكبير

وأضاف: «بدأنا مشوار دور المجموعات بتعثر وخسارة أمام فريق النادي الصفاقسي التونسي بخسارتنا بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الجولة الافتتاحية الأولى، فكان لا بد لنا من استعادة توازننا في الجولة الثانية وتعويض هذه الخسارة، وتأكيد أن تأهلنا لدور المجموعات وانتصارنا على الأهلي المصري مرتين في ظرف أسبوع واحد لم يأت من فراغ أو بمحض الصدفة، فجاءت مباراتنا الثانية أمام الترجي التونسي في ملعب صفاقس امتحانا واختبارا كبيرا لنا».

وأكمل العشري حديثه قائلا: «كانت مواجهة مهمة، وكنت حريصا على عدم التفريط في نقاطها وتلقي خسارة ثانية تعقد من مهمتنا ومن حظوظنا في المنافسة، فكانت المباراة من أقوى المباريات وأكثرها إثارة وندية، حيث افتتحنا باب التسجيل وبشكل مفاجئ، وكنا مبادرين وسباقين لافتتاح باب التسجيل أولا في وقت مبكر من زمن الشوط الأول، بعد مرور أربع دقائق فقط عن طريق المحترف الزيمبابوى سادومبا، ثم عززنا هذا الهدف بهدف ثان للاعب فرج عبدالحفيظ، ثم نجح فريق الترجي في تقليص الفارق قبل نهاية زمن الشوط الأول عن طريق لاعبه أحمد العكايشي، لنعود لنوسع الفارق بإضافة الهدف الثالث عن طريق اللاعب المحترف موزيس، لينتهي الشوط الأول لصالح الأهلي بنغازي بثلاثة أهداف لهدف».

أتمنى أن يحافظ هذا الجيل على فرصة إثبات نفسه لأنه سيكسب الثقة والخبرة والتجربة في قادم المواعيد

واستطرد العشري قائلا: «في الشوط الثاني نجحنا في الحفاظ على نتيجة الشوط الأول، حيث أغلقنا كل المنافذ المؤدية إلى مرمانا، واعتمدنا على الهجمات العكسية المرتدة وشكلنا خطورة كبيرة على الفريق التونسي، ولم ينجح الترجي في تقليص الفارق مرة ثانية إلا في وقت متأخر من زمن الشوط الثاني والمباراة عن طريق لاعبه أسامة الدراجي، لنحسم المواجهة المثيرة والصعبة لصالحنا، وننجح في تحقيق أول انتصار على فريق الترجي التونسي، مما عزز من حظوظنا في المنافسة ومواصلة المشوار الأفريقي».

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واختتم العشرى حديثه قائلا وهو يستعيد تلك الذكريات: «كان أداء الأهلي بنغازي بطوليا، وأظهر كل اللاعبين شجاعة كبيرة وثقة عالية وروحا انتصارية في أن يكونوا ندا أمام بطل تونس، وهو ما أتمنى تكراره في اللقاء المقبل بين الفريقين العريقين، متمنيا كل التوفيق والنجاح لممثل الكرة الليبية وفريق الأهلي بنغازي في تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المشوار الأفريقي لهذا الجيل، الذي أتمنى أن يستفيد من هذه المشاركة لكسب الثقة والخبرة والتجربة التي ستفيده في قادم المواعيد المحلية».