الأهلي بنغازي يتحدى الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

تدريبات الأهلي بنغازي في معسكر بالقاهرة، (أرشيفية: الإنترنت)

يترقب الجمهور الرياضي موعد قمة مباريات الدور الثاني لدوري أبطال أفريقيا، التي ستجمع فريق الأهلي بنغازي وفريق الترجي التونسي يوم 23 ديسمبر الجاري، في حوار يتجدد بين ممثلي الكرة في بلدي الجوار للمرة الخامسة في منافسات بطولات الأندية الأفريقية، حيث سيدور لقاء الذهاب الأول بالقاهرة بينما سيدور لقاء الإياب بتونس.

أول فريق تونسي

يعد فريق الترجي أول فريق تونسي يواجهه الأهلي بنغازي رسميا وثالث فريق تونسي يلتقيه الأهلي، حيث تعود أولى المواجهات الكروية بين الفريقين إلى العام 1971، حيث انتهت المواجهة الأولى بالملعب الأولمبي بالمنزه بالتعادل السلبي دون أهداف، بينما انتهى لقاء الإياب ببنغازي وأسفر عن فوز فريق الترجي التونسي بهدف لصفر أحرزه هدافه عبدالجبار ماشوش.

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تجدد الحوار بين فريق الأهلي بنغازي وممثلي الكرة التونسيــة، حيث شهد العام 2009 أربع مواجهات رسمية بين الأهلي بنغازي والنادي الصفاقسي التونسي، حيث كانت المواجهة الأولى ضمن بطولة الكونفدرالية وانتهى لقاء الذهاب الأول بفوز النادي الصفاقسي بأربعة أهداف لهدف، أحرزه اللاعب أحمد المصلي، بينما نجح الأهلي بنغازي في تحقيق الفوز في لقاء الإياب ببنغازي بهدفين لهدف عن طريق محترفيه إبراهيم الخليل وإيفياني.

الصفاقسي في «شمال أفريقيا»

تجدد الحوار بين الأهلي بنغازي والنادي الصفاقسي التونسي في نهائي بطولة أندية شمال أفريقيا، حيث أسفر لقاء الذهاب الأول ببنغازي عن تعادل الفريقين بهدف لهدف أحرزه اللاعب عبدالرحمن العمامي، بينما أسفر لقاء الإياب بصفاقس عن تعادل الفريقين سلبيا دون أهداف، وشهد العام 2014 آخر المواجهات الرسمية بين فريق الأهلي بنغازي وفريق الترجي، ضمن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث نجح الأهلي بنغازي في تحقيق أول انتصار على الترجي في لقاء الذهاب الأول بثلاثة أهداف لهدفين، تناوب على إحرازها كل من المحترف الزيمبابوي سادومبا وفرج عبدالحفيظ وموزيس.

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تفوق الترجي في مباراة الإياب بهدف لصفر، كما التقى الأهلي بنغازي خلال دور المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا العام 2014 بفريق النادي الرياضي الصفاقسي، غير أنه فقد نتيجة المباراتين ذهابا بثلاثة أهداف لهدف، وإيابا بهدف لصفر، كما سبق لفريق الأهلي بنغازي أن التقى فريق الأفريقي التونسي العام 1969 في بطولة كأس أندية المغرب العربي بالدار البيضاء، وأسفرت نتيجة اللقاء الأول بين الفريقين عن تعادل الفريقين بهدف لهدف أحرزه اللاعب عبدالقادر الخطيطي.

صورة من لقاء الأهلي بنغازي مع فريق المقاصة المصري