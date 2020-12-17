اتحاد الكرة يقدم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني.. والشلماني: يمتلك تجربة واسعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 10:57 مساء
مؤتمر تقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

أزاح اتحاد الكرة الليبي الستار عن مدرب المنتخب الوطني الجديد، المونتينيغري، زوران فيليبوفيتش، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس.

واستهل عبدالحكيم الشلماني النائب الأول في الاتحاد الليبي، المؤتمر بكلمته التي أشار خلالها إلى التجربة الواسعة التي يمتلكها «زوران» لقيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة القادمة.

وذكر أن هناك مدربين من صربيا، سبق لهما أن نجحا في ليبيا، على غرار برانكو، وهو ما يزيد فرص تألقه مع المنتخب الوطني في الفترة القادمة.

وقال الشلماني إن البداية ستكون بمتابعة مباريات الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والاتحاد، بالإضافة إلى مواجهات النيجر والكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل.

ولفت إلى ضرورة التعجيل بإقامة المسابقات المحلية وضمان انتظامها وتأهيل اللاعبين بدنيا وذهنيا، استعدادا للمواجهات الصعبة القادمة التي ستكون أمام تونس وتنزانيا.

وحول مدة التعاقد مع المدرب المونتينيغري، كشف المدير الفني للاتحاد الليبي محمد الشارف، أنها ستكون لمدة عام كامل، مشيرا إلى أنه سيكون عليه العمل خلال هذه الفترة على تحسين مستوى الدوري واكتشاف اللاعبين الجدد وتطوير إمكانات المنتخب.

وحول إنجازات «زوران» في مسيرته الرياضية كمدرب؛ تتويجه مع ريد ستار بلغراد بلقب كأس صربيا ومونتنغرو العام 2002، كما أنه تولى تدريب منتخب مونتنغرو لمدة ثلاثة أعوام 2007-2010، ثم درب فريق غولدن أروس، الجنوب أفريقي في موسم 2010-2011.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سون هيونج يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2020 (فيديو)
رياضة عالمية
«سرت للنفط»: ارتفاع الإنتاج لأكثر من 100 ألف برميل يوميا
ليبيا
السعودية تبدأ حملة تطعيم على ثلاث مراحل ضد «كورونا».
دولى
إصابة ماكرون بفيروس «كورونا»
دولى
«يونسكو» تستثني ليبيا في تصنيف «الكسكسي» ضمن التراث الثقافي غير المادي
ليبيا
للمرة الأولى.. «يونيسف» تسهم في إطعام أطفال في بريطانيا وسط انتقادات لحكومة ...
دولى
الإعلان عن أول محطة فحص لفيروس «كورونا» تعمل بشكل آلي
دولى
أميركا تسجل أعلى حصيلة يومية من الإصابات والوفيات بـ«كورونا»
دولى
«وول ستريت جورنال»: مساعٍ أميركية لمحاكمة صانع متفجرات «لوكيربي» الموجود في ...
ليبيا
النيابة العامة الفرنسية تطلب الموافقة على ترحيل صهر بن علي إلى تونس
دولى
بعد نداء ليبيا.. «كاف»: 21 مدربا مهددون بالاستبعاد من مقاعد القيادة في دوري ...
رياضة محلية
«الصحة العالمية» تحذّر من «خطر كبير» لموجة وبائية ثانية في أوروبا مطلع 2021
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السوق الموازية: ارتفاع كبير في أسعار العملات الدولية أمام الدينار