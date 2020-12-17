اتحاد الكرة يقدم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني.. والشلماني: يمتلك تجربة واسعة

مؤتمر تقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

أزاح اتحاد الكرة الليبي الستار عن مدرب المنتخب الوطني الجديد، المونتينيغري، زوران فيليبوفيتش، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس.

واستهل عبدالحكيم الشلماني النائب الأول في الاتحاد الليبي، المؤتمر بكلمته التي أشار خلالها إلى التجربة الواسعة التي يمتلكها «زوران» لقيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة القادمة.

وذكر أن هناك مدربين من صربيا، سبق لهما أن نجحا في ليبيا، على غرار برانكو، وهو ما يزيد فرص تألقه مع المنتخب الوطني في الفترة القادمة.

وقال الشلماني إن البداية ستكون بمتابعة مباريات الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والاتحاد، بالإضافة إلى مواجهات النيجر والكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل.

ولفت إلى ضرورة التعجيل بإقامة المسابقات المحلية وضمان انتظامها وتأهيل اللاعبين بدنيا وذهنيا، استعدادا للمواجهات الصعبة القادمة التي ستكون أمام تونس وتنزانيا.

وحول مدة التعاقد مع المدرب المونتينيغري، كشف المدير الفني للاتحاد الليبي محمد الشارف، أنها ستكون لمدة عام كامل، مشيرا إلى أنه سيكون عليه العمل خلال هذه الفترة على تحسين مستوى الدوري واكتشاف اللاعبين الجدد وتطوير إمكانات المنتخب.

وحول إنجازات «زوران» في مسيرته الرياضية كمدرب؛ تتويجه مع ريد ستار بلغراد بلقب كأس صربيا ومونتنغرو العام 2002، كما أنه تولى تدريب منتخب مونتنغرو لمدة ثلاثة أعوام 2007-2010، ثم درب فريق غولدن أروس، الجنوب أفريقي في موسم 2010-2011.