مشاركة ليبية في منتدى العاملين بقطاع الشباب والرياضة العرب

حمزة المهدوي. (إنترنت)

أكد مدير إدارة الإعلام بهيئة الشباب والرياضة، حمزة المهدوي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» مشاركة ليبيا في أعمال المنتدى العربي الأول للعاملين بقطاع الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو، والذي أشرفت عليه جامعة الدول العربية، وبمبادرة من وزارة الشباب والرياضة بمصر.

ويهدف لتعزيز الشراكة بين الدول العربية تحت شعار «رؤية وطن»، وإلى تنمية الكوادر البشرية العاملة في مجالي الشباب والرياضة وتوطيد أواصر التواصل بين العاملين في هذا المجال وترسيخ قيم المواطنة والانتماء وحب الوطن، وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتنفيذ المشاريع.

وعن المشاركة الليبيه قال: «شارك بمداخلات في أعمال المنتدى من ليبيا عبدالحليم النويجي وحسام الزرقاني وأيوب سويسي وخالد حمودة ومروة التاغدي ورويدة بالحاج، وعدد من الموظفين بإدارة شؤون الشباب بالهيئة».

وأوضحوا فيها البرامج والأنشطة التي أعدتها الهيئة العامة للشباب والرياضة في إطار برامج التنمية المستدامة التي تبنتها الهيئة كخطة طموحة للعمل الشبابي وضرورة التعاون ونقل الخبرات بين العاملين في مجالي الشباب والرياضة العرب واحتواء واستثمار طاقات العاملين بالقطاع، وتوفير قاعدة بيانات من المشاركين بمجالي الشباب والرياضة لتسهيل التواصل ونقل الخبرات والمعلومات والبيانات.

وفي ختام حديثه أشار المهدوي إلى أن خطة عمل المنتدى سيتم تنفيذها على مرحلتين الأولى عبر منصات التواصل الاجتماعي يومي 14 و16 ديسمبر الجاري، والثانية باستضافة مصر المنتدى في العام 2021.