مدرب صربي لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم

المدرب الصربي زوران فيليبوفيتش. (إنترنت)

عملت «بوابة الوسط» أن المدرب الصربي زوران فيليبوفيتش، وصل إلى طرابلس مساء اليوم الأربعاء؛ لقيادة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وسيكون أول ظهور له غدًا في مؤتمر صحفي بفندق المهاري الساعة السادسة مساء.

ويبلغ زوران فيليبوفيتش من العمر 58 عاما، وسبق أن درب وعمل مساعد مدرب لفرق كثيرة، منها بنفيكا وسامبدوريا الإيطالي، كما عمل مساعدا لمدرب المنتخب اليوغوسلافي.

وبدأ فيليبوفيتش مسيرته مدربا محترفا العام 1988 وعمل في البداية مساعد مدرب في عدد من الأندية منها بنفيكا وسامبدوريا الإيطالي، كما عمل مساعدا لمدرب المنتخب اليوغوسلافي عدة مرات آخرها كان العام 1999.

كما درب منتخب مونتنغرو لمدة ثلاثة أعوام «2007-2010» وفريق «غولدن أروس» الجنوب أفريقي موسم «2010-2011».