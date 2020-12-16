بعد نداء ليبيا.. «كاف»: 21 مدربا مهددون بالاستبعاد من مقاعد القيادة في دوري الأبطال والكونفدرالية

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وجود 21 مدربًا لن يتمكنوا من الوجود على مقاعد القيادة الفنية خلال مباريات مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ووفقًا لما أعلنه «كاف» عبر موقعه الرسمي، فإن العدد المذكور لن يتمكن من الوجود في مقاعده، نظرًا لعدم الحصول على الرخصة «A» من الاتحاد الأفريقي.

وأوضح «كاف» في بيانه أن المدربين ينتمون لعدة مدارس كروية، سواء أفريقية أو أوروبية وكذلك من البرازيل، ولم يحدد «كاف» أسماء المدربين الذين ما زالوا بحاجة إلى الحصول على الرخصة الأولى الخاصة به من أجل السماح لهم بالوجود على مقاعدهم.

الجدير بالذكر أن «كاف» أوضح في بيانه أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة التطوير التي يتبعها، والتي تهدف لزيادة قوة وفاعلية بطولاته.

سبق وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد قريميدة، في تعميم له إلى رؤساء أندية القسم الممتاز، أن ذلك يأتي في إطار تنظيم وتطوير الجوانب الفنية واللوائح المنظمة لتراخيص الأندية.

وقال قريميدة في تعميمه: «يجب على الأندية عند تعاقدها مع المدربين أن يكون المدير الفنى الأول حاصلا على الرخصة A الصادرة من كاف أو الرخصة UEFA الصادرة من الاتحاد الأوروبي».

وأضاف: «أما فيما يخص المدرب المساعد فقد ألزمت اللوائح أن يكون المساعد للمدير الفني حاصلا على الرخصة B الصادرة عن كاف».

يشار إلى أن فرصة وحيدة أتيحت للمدربين الليبيين للحصول على الرخصة «A»، التي أقيمت منذ ثلاثة أعوام بمدينة جربة التونسية، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».