الطوباشي لـ«بوابة الوسط»: هناك خلل في الرياضة الليبية ولابد من وضع معايير

محمد الطوباشي (أرشيفية : الإنترنت)

طالب الأمين الإداري السابق للنادي الأهلي طرابلس محمد الطوباشي هيئة الشباب والرياضة بوضع معايير قوية لاختيار قيادات الأندية في أي انتخابات لأنها الأساس في الرياضة الليبية.

وقال الطوباشي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء «إنه يجب التركيز على وجود قيادات تربوية بالأندية وعدم تجاهلهم».

وأضاف «على كل مرشح لأي ناد تقديم برنامجه الاستثماري، وماذا يمكن أن يقدم وأفكاره».

واختتم الطوباشي حديثه قائلا «إن هناك خللا كبيرا في الرياضة الليبية، وهو أن الرياضي محترف والإدارة غير محترفة، خاصة وأن الإداريين أصبح أغلبهم يتقاضون مرتبات في الأندية».