الطوباشي لـ«بوابة الوسط»: هناك خلل في الرياضة الليبية ولابد من وضع معايير

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 03:45 مساء
محمد الطوباشي (أرشيفية : الإنترنت)

طالب الأمين الإداري السابق للنادي الأهلي طرابلس محمد الطوباشي هيئة الشباب والرياضة بوضع معايير قوية لاختيار قيادات الأندية في أي انتخابات لأنها الأساس في الرياضة الليبية.

وقال الطوباشي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء «إنه يجب التركيز على وجود قيادات تربوية  بالأندية وعدم تجاهلهم».

وأضاف «على كل مرشح لأي ناد تقديم برنامجه الاستثماري، وماذا يمكن أن يقدم وأفكاره».

واختتم الطوباشي حديثه قائلا «إن هناك خللا كبيرا في الرياضة الليبية، وهو أن الرياضي محترف والإدارة غير محترفة، خاصة وأن الإداريين أصبح أغلبهم يتقاضون مرتبات في الأندية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

500 مشارك في مهرجان سلام ليبيا بطرابلس
رياضة محلية
بعد مشاجرة على فتاة.. يقتل شقيقه ويدعي أنه انتحر
ليبيا
الحكومة المالطية تعرض على الشباب الليبي «أفضل سلاح» لبناء بلدهم
ليبيا
نص كلمة وليامز لأعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماع اليوم
ليبيا
وليامز: العملية السياسية مستمرة ولا مجال لتمييع الاستحقاقات المتوافق عليها ...
ليبيا
«تعليم الموقتة» تعلن نسبة النجاح في الدور الثاني للتعليم الأساسي والثانوي
ليبيا
إبراهيموفيتش: ميلان عليه التحلي بالشجاعة للفوز بلقب الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
صرف الدفعة الثانية من تعويضات المتضررين خلال أحداث ثورة فبراير في زليتن
ليبيا
«طباخ بوتين» يطلب استبعاده من قائمة العقوبات الأوروبية بشأن ليبيا
ليبيا
فك شفرة رسالة من سفاح عمرها 50 عاما
منوعات
«تعويم الدينار».. قضية جدلية قد تفجرها الجولة الجديدة من المسار الاقتصادي بجنيف
ليبيا
خبير اقتصادي يوضح سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مدهشة لشرب الماء ساخنا