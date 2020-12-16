500 مشارك في مهرجان سلام ليبيا بطرابلس

منافسات سابقة في كرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

تستعد هيئة الشباب والرياضة بطرابلس لتنظيم مهرجان سلام ليبيا لمناسبة الاحتفال بأعياد الاستقلال.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال رئيس اللجنة المنظمة المهرجان أنور الطوباشي «إن المهرجان سيتضمن أربعة ألعاب كرة سلة واليد والقدم والكرة الطائرة، وتقام فعالياته بالقاعة الكبرى بطرابلس في الفترة من 24 إلى 28 ديسمبر الجاري».

وأكمل الطوباشي «أن عدد المشاركين يقترب من 500 مشارك، وستمنح جوائز للمتفوقين الأوائل».



يشار إلى أن المهرجان تشرف عليه لجنة برئاسة أنور الطوباشي، وتضم في عضويتها عبدالحكيم رمضان ومحمد بحر وربيع شعبان وزكريا زميم.