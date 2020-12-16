تأهل رفيق والأولمبي إلى نهائي بطولة السلام لقدامى اللاعبين

فريق الأولمبي (أرشيفية : الإنترنت)

تأهل أمس الثلاثاء فريقا الأولمبي ورفيق إلى نهائي بطولة السلام لقدامى اللاعبين بعد فوزهما في مباراتي الدور نصف النهائي اللتين أقيمتا على ملعب إدريس أبوعجاجة بمدينة زوارة.

الأولمبي تأهل على حساب الجزيرة بعد فوزه بهدفين دون رد، ورفيق تأهل على حساب الطلائع بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

مباراة تحديد الترتيب الثالث ستقام الجمعة المقبل وتجمع الجزيرة مع الطلائع، والسبت يشهد مباراة التتويج بكأس البطولة وتجمع رفيق مع الأولمبي.

يشار إلى أن مباراتي الترتيب الثالث والتتويج ستقامان بنظام خروج المغلوب، وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح، ويمنح لكل فريق خمس ركلات، وفي حالة التعادل تضاف ركلة لكل فريق لحين فوز أحد الفريقين.

فريق رفيق (أرشيفية : الإنترنت)