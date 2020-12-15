الشارف: دورات الرخصة «A» معطلة من «كاف» وليس الاتحاد الليبي

محمد الشارف (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الفني للاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد الشارف الورفلي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، كثرة تساؤلات وحرص المدربين في الفترة الأخيرة للحصول على رخصتي التدريب «A وB».

وأضاف الشارف أن هذا الأمر من اختصاص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وبالتحديد إدارة التطوير وليس من اختصاص الاتحادات الأهلية، وأن العمل بها موقوف منذ 2017، رغم مطالبة كل المديرين الفنيين من خلال ورش عمل الاتحاد الأفريقي، وبالتحديد الرخصة «A» في أكثر من مناسبة.

وأكمل قائلا: «لم تكن هناك إجابة شافية، والجواب دائما هو الإصلاح في كيفية منح الرخص، وتم الاستثناء الوحيد بالشروط الجديدة عبر العمل بالرخصة (C)، التي سوف تنطلق خلال الأيام المقبلة بمدينة طرابلس».

يشار إلى أن الأمين العام المساعد للاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد قريميدة، عمم على رؤساء أندية القسم الممتاز منشورا، يطالب فيه الأندية بعدم التعاقد مع مدربين غير حاصلين على رخص تدريب، ولا بد أن يكون المدير الفني الأول حاصلا على الرخصة «A» الصادرة من «كاف» أو رخصة الاتحاد الأوروبي، وأن يكون المساعد للمدير الفني حاصلا على الرخصة «B» الصادرة من «كاف».

يذكر أن المدربين المحليين أتيحت لهم فرصة واحدة للحصول على الرخصة «A» منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبإشراف «كاف» ومشاركة 21 مدربا، وعدد منهم حاليا غير عامل بالقسم الممتاز.