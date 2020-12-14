الوسط الرياضي يودع حارس مرمى المدينة السابق محمد القاضي

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 10:43 مساء
محمد مفتاح القاضي حارس مرمى فريق المدينة السابق لكرة القدم

ودعت الأسرة الرياضية، مساء الإثنين، حارس مرمى فريق المدينة السابق لكرة القدم خلال مواسم السبعينات، محمد  مفتاح القاضي الشهير بالدوة.

وبدأ القاضي مسيرته الكروية مع فريق المدينة منذ مطلع السبعينات وأصبح حارس مرمى الفريق الأول منذ الموسم الرياضي 73 – 74 رفقة زميله الراحل عبدالقادر الرايس وتوج مع الفريق بأول بطولة على مستوى الدوري الليبي لكرة القدم للموسم الرياضي 75 -  76  في ختام الدورة الثلاثية المؤهلة للقب حين فاز المدينة باللقب الأول في تاريخه على حساب كل من الأهلي بنغازي والقرضابية.

 كما ساهم في قيادة فريقه للتتويج بأول بطولة على مستوى كأس ليبيا العام 1977 عندما تفوق المدينة في المباراة النهائية على فريق الهلال بهدف بملعب مدينة درنة.

 وشارك مع فريقه المدينة في أول ظهور أفريقي له حين مثّل الكرة الليبية لأول مرة  في بطولة الأندية الأفريقية العام 77 وحقق الفريق أول انتصار أفريقي على حساب أولمبيك بطل النيجر بأربعة أهداف لهدفين في لقاء الذهاب بملعب نيامي، كما شارك أمام الأهلي المصري واعتزل الملاعب أواخر السبعينات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الوسط الرياضي يودع حارس مرمى المدينة السابق محمد القاضي
رياضة محلية
باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة نيمار.. وهذه مدة غيابه عن الملاعب
رياضة عالمية
السعودية: ناقلة النفط قبالة ميناء جدة تعرضت لاعتداء «بقارب مفخخ»
دولى
«تعويم الدينار».. قضية جدلية قد تفجرها الجولة الجديدة من المسار الاقتصادي بجنيف
ليبيا
«فرانس برس»: التحول الديمقراطي في تونس.. ثورة لم تكتمل
عربى
خبير اقتصادي يوضح سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار
ليبيا
الغنوشي يتحدث عن «قرار فاسد» من مسؤولين تونسيين أثر على مصالحهم الاقتصادية في ...
ليبيا
إصلاحات المسار الاقتصادي باجتماع جنيف .. هل تطال سعر الصرف؟
ليبيا
رئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس: السرقات والخطف من أبرز الجرائم في العاصمة
ليبيا
بقيمة 927 مليون يورو.. مالطا تصادر زوارق وسيارات مسروقة وعملات في طريقها إلى ...
ليبيا
«الأزمات الدولية» تحذر من عواقب النزاع على المصرف الخارجي وتفسر أسباب تعثر ...
ليبيا
البعثة الأممية: مجموعة العمل الاقتصادية تجتمع في جنيف للاتفاق على إصلاحات هامة ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«تعويم الدينار».. قضية جدلية قد تفجرها الجولة الجديدة من المسار الاقتصادي بجنيف