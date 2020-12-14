الوسط الرياضي يودع حارس مرمى المدينة السابق محمد القاضي

محمد مفتاح القاضي حارس مرمى فريق المدينة السابق لكرة القدم

ودعت الأسرة الرياضية، مساء الإثنين، حارس مرمى فريق المدينة السابق لكرة القدم خلال مواسم السبعينات، محمد مفتاح القاضي الشهير بالدوة.

وبدأ القاضي مسيرته الكروية مع فريق المدينة منذ مطلع السبعينات وأصبح حارس مرمى الفريق الأول منذ الموسم الرياضي 73 – 74 رفقة زميله الراحل عبدالقادر الرايس وتوج مع الفريق بأول بطولة على مستوى الدوري الليبي لكرة القدم للموسم الرياضي 75 - 76 في ختام الدورة الثلاثية المؤهلة للقب حين فاز المدينة باللقب الأول في تاريخه على حساب كل من الأهلي بنغازي والقرضابية.

كما ساهم في قيادة فريقه للتتويج بأول بطولة على مستوى كأس ليبيا العام 1977 عندما تفوق المدينة في المباراة النهائية على فريق الهلال بهدف بملعب مدينة درنة.

وشارك مع فريقه المدينة في أول ظهور أفريقي له حين مثّل الكرة الليبية لأول مرة في بطولة الأندية الأفريقية العام 77 وحقق الفريق أول انتصار أفريقي على حساب أولمبيك بطل النيجر بأربعة أهداف لهدفين في لقاء الذهاب بملعب نيامي، كما شارك أمام الأهلي المصري واعتزل الملاعب أواخر السبعينات.