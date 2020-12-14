الكزة: مواجهة المنتخب الوطني للشباب أمام مصر في موعدها حتى الآن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 06:51 مساء
يونس الكزة (أرشيفية : الإنترنت)

كشف رئيس بعثة المنتخب الليبي للشباب، يونس الكزة، عن أن الأمور تسير بحسب البرنامج المعد من اللجنة المنظمة بطولة شمال أفريقيا.

وأضاف في تصريحات، صحفية، وفقًا لموقع «كورة»: «بحسب الجدول فإن مباراة مصر يوم الغد في تمام الساعة الثانية بعد الظهر»، مشيرًا: «منتخب مصر يعاني من تسجيل إصابات بكورونا وطالب بالتأجيل أو الانسحاب».

وكانت نتائج المسحة التي أجريت للمنتخب المصري قد سجلت إصابة 17 لاعبا بكورونا. 

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب الشباب سيخضع لمسحة طبية ثانية مساء اليوم، لجميع أفراد البعثة، والبالغ عددهم 37 فردا، بعد إصابة عدد كبير من الفريق بفيروس كورونا المستجد.

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