إصابة مدرب منتخب مصر بـ«كورونا» قبل 24 ساعة من مواجهة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 03:48 مساء
ربيع ياسين (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الإعلامي الشاب عمر، نجل ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عاما، إصابة والده بفيروس «كورونا المستجد» «كوفيد-19»، وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أبويا إيجابي كورونا، والحمد لله هو بخير».

ويستعد منتخب مصر للشباب تحت قيادة ربيع ياسين لملاقاة منتخب ليبيا للشباب، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 في موريتانيا، وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال أفريقيا خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر 2020.

وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخب مصر لنظيره الليبي يوم 15 ديسمبر الجاري، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته.

بطولة شمال أفريقيا يشارك فيها شباب منتخبات ليبيا ومصر وتونس والمغرب والجزائر، المؤهلة لنهائيات بطولة أفريقيا للشباب التي تستضيف موريتانيا نهائياتها خلال شهر يناير من العام المقبل.

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