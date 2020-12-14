موضوعات مهمة في الاجتماع الأول لمدرسة الفروسية

الاجتماع الأول لمدرسة الفروسية (تصوير- امحمد قجام)

عقد صباح اليوم الإثنين بمدرسة الفروسية بطريق المطار الاجتماع الأول بمقر اللجنة الأولمبية الليبية، بحضور «بوابة الوسط» ورئيس المدرسة محمد عامر، وحضره عضوا المدرسة محمد المرحاني وفريد السبعي، وأمين سر المدرسة إبراهيم عقيلة، والمستشار القانوني للجنة الأولمبية الليبية، ومدير المشروعات، والمدير المالي باللجنة الأولمبية الليبية.

تم التطرق خلال الاجتماع لعدد من المواضيع المهمة، من بينها آلية تسيير العمل داخل المدرسة وصيانة عدد من المرافق، واعتماد مناقشة تخصيص ميزانية تسييرية للمدرسة من الجهات المختصة للمحافظة عليها.

وتعد مدرسة الفروسية بطريق المطار من الحلبات المميزة في ليبيا في سباقات الخيل وقفز الحواجز، وقد شهدت في الآونة الأخيرة إهمالا كبيرا لوقوعها في مناطق الاشتباك في الفترة الماضية.

وشهدت الأسابيع الماضية عودة النشاط لهذه المدرسة بإقامة مهرجانات سباق الفروسية الشعبية «عقود» ومنافسات قفز الحواجز.

الاجتماع الأول لمدرسة الفروسية (تصوير- امحمد قجام)