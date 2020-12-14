رخص مطلوبة للعمل في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 03:34 مساء
محمد قريميدة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد الليبي لكرة القدم محمد قريميدة في تعميم له إلى رؤساء أندية القسم الممتاز أنه في إطار تنظيم وتطوير الجوانب الفنية واللوائح المنظمة لتراخيص الأندية.

وقال قريميدة في تعميمه: «يجب على الأندية عند تعاقدها مع المدربين أن يكون المدير الفنى الأول حاصلا على الرخصة A الصادرة من الكاف أو الرخصة UEFA الصادرة من الاتحاد الأوروبي»، بحسب ما نشرته صفحة اتحاد اللعبة عبر «فيسبوك».

وأضاف: «أما فيما يخص المدرب المساعد فقد ألزمت اللوائح أن يكون المساعد للمدير الفني حاصلا على الرخصة B الصادرة عن الكاف».

يشار إلى أن فرصة وحيدة أتيحت للمدربين الليبيين للحصول على الرخصة «A»، التي أقيمت منذ ثلاثة أعوام بمدينة جربة التونسية، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

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