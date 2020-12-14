3 ليبيين في لجان عربي الرياضة الجامعية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 03:29 مساء

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، طارق حشاد، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أن  الاتحاد العربي للرياضة الجامعية اعتمد في اجتماعه الأخير عبر الإنترنت تشكيل لجان دورته الخامسة فى الفترة من  2020 إلى 2024.

وتم اختيار ثلاثة ليبيين في اللجان العاملة بالاتحاد وهم: السيدة منار الكيلاني في لجنة رياضة المرأة، وعبدالسلام شليبك في اللجنة الإعلامية، وجهاد حمادي في لجنة التسويق والاستثمار.

يذكر أن الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب عضو فعال في اتحاد الجامعات العربية. وكانت لمنتخب الجامعات الليبية مشاركة ناجحة في بطولة الطائرة الشاطئية للجامعات العربية بعمان، وتوج خلالها بفضية البطولة.

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