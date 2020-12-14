اتحاد الترايثلون يشكل 4 لجان فنية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 03:26 مساء
أحمد حسونة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي للترايثلون أحمد حسونة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أن المكتب التنفيذي للاتحاد شكل في اجتماعه الذي عقده أخيرا أربع لجان فنية.

لجنة بمنطقة طرابلس برئاسة خالد بشر، ولجنة المنطقة الغربية برئاسة موسى جرافة، ولجنة بالمنطقة الشرقية برئاسة مصطفى عبدالحميد، ولجنة بالمنطقة الوسطى برئاسة هاني محمد.

وأضاف حسونة: «كما تم تكليف عضوي الاتحاد العام حسن بن مولاهم وخالد بشر بالإعداد والإشراف على دورتي المدربين والحكام، وتكليف أمين الصندوق يوسف الجبالي ومودة محمد بإعداد الميزانية التقديرية للعام 2021».

يشار إلى أنه الاجتماع الأول لاتحاد الترايثلون بعد انتخابه أخيرا برئاسة علي المبروك زايد، ونائبه حسين بن مولاهم، والأمين العام أحمد حسونة، وأمين الصندوق يوسف الجبالي، وعضوية كل من مودة محمد عبداللطيف وخالد أحمد بشر وهاني محمد وموسى جرافة ومصطفى البدري.

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