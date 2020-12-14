ليبيا في اجتماع الاتحاد الأفريقي للسباحة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 10:32 صباحا
عصمان محمد القنين (أرشيفية : الإنترنت)

شارك أمس الأحد رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان محمد القنين، في الاجتماع الانتخابي للاتحاد الأفريقي للسباحة، الذي عقد عبر الإنترنت بحضور 50 دولة، حسب صفحة اتحاد اللعبة على «فيسبوك».

تم انتخاب الجنوب أفريقي سام رامسامي رئيسا للاتحاد الأفريقي للسباحة للمرة الخامسة، والسنغالي محمد ديوب أمينا عاما، والجنوب أفريقي جيس نايدو أمينا للصندوق، والمغربي زهير المفتي نائبا للرئيس عن المنطقة 1.

أيضا انتخب النيجيري باباتوندي وليمز نائبا للرئيس عن المنطقة 2، والأوغندي دونالد روكاري نائبا للرئيس عن المنطقة 3، والأنغولي ماريو فرنانديز نائبا للرئيس عن المنطقة 4.

شملت العضوية كلا من ياسر إدريس من مصر، ويوسف أحمدو تيجاني من النيجر، وثورية ديريا من تنزانيا، ودورين تيبوركز من موريشيوس، وعائشة فريدة إدريس من غانا.

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