غياب مفاجئ لطقطق عن ضربة بداية الدوري المصري أمام الأهلي

طقطق في الجانب الأيمن ومباراة الأهلي والمقاصة في الأيسر (إنترنت)

خرج الجناح الدولي الليبي مفتاح طقطق من حسابات فريقه الجديد، مصر المقاصة، في مباراة افتتاح مسابقة الدوري العام المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2021/2020، والتي بدأها بمواجهة حامل اللقب، وبطل دوري أبطال أفريقيا الأهلي.

خسر المقاصة مواجهته الأولى، أمام الأهلي المصري، في اللقاء الذي جمعهم، اليوم الأحد، بنتيجة (3/1)، في القاهرة، دون أن ينجح زملاء طقطق في الحفاظ على نتيجية التعادل بهدف في الشوط الأول.

جاء غياب طقطق (24 عاما) لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، من وجهة نظر مدربه إيهاب جلال الذي كان وراء انضمام طقطق من المصري البورسعيدي إلى المقاصة، حيث أظهر إيمانا كبيرا بقدرات وامكانيات طقطق، مفضلا اصطحابه معه من المصري للمقاصة، لخوض مغامرة جديدة معا في الدوري المصري الممتاز.



سبق لإيهاب جلال تدريب فريق الأهلي طرابلس، قبل العودة إلى العمل في مصر من جديد، لتضعه القرعة في مواجهة الأهلي الفائز مؤخرا بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الغريم التقليدي محليا نادي الزمالك.

لم يستبعد إيهاب جلال مفتاح طقطق بمفرده للأسباب الفنية وإنما صحبه أيضا زميله اللاعب أحمد عادل ميسي المنضم حديثا أيضا للمصري.

سبق وأعلن نادي مصر المقاصة، تعاقده بشكل رسمي مع طقطق، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، تبدأ من الموسم الجديد 2020-2021، ليكون اللاعب ضمن استحقاقات الفريق حتى يونيو 2023.

وجاء تعاقد المقاصة مع طقطق، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما قام اللاعب بفسخ ارتباطه مع نادي المصري البورسعيدي بالتراضي.

كما أن تعاقد المقاصة مع طقطق جاء بناء على طلب إيهاب جلال، الذي أشاد بإمكانات اللاعب الفنية، خصوصا أنه تدرب تحت قيادته في فريق الأهلي طرابلس، واستقدمه إلى فريق المصري البورسعيدي.

وخاض طقطق تجربة قوية في الدوري المصري الممتاز مع فريق المصري البورسعيدي، وحجز لنفسه مكانا أساسيا في تشكيلة الفريق سواء تحت قيادة إيهاب جلال أو المدربين الذين خلفوه في قيادة الفريق.