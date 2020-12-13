الأحمر لـ«بوابة الوسط»: أنقذوا ابني البطل الليبي.. أقف عاجزا عن علاجه

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 13 ديسمبر 2020, 09:06 مساء
زكريا الأحمر (أرشيفية : الإنترنت)

قال عادل الأحمر، والد البطل الأولمبي السابق في رمي القرص زكريا الأحمر، إنه يقف عاجزا عن تسديد قيمة عملية جراحية عاجلة لابنه بقيمة 5 آلاف دينار، الذي قدم للرياضة الليبية ولم يلتفت له أحد الآن لإجراء هذه العملية.
 
وأضاف عادل الأحمر في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد قائلا: «ابنى كان خير سفير لألعاب القوى الليبية، وحقق فضية أفريقيا، وترشح إلى أولمبياد الشباب 2014، وصاحب الرقم الليبي على صعيد الناشئين».

واختتم الأحمر حديثه قائلا: «أيضا أضاف برونزية العرب، وكل ذلك في أربع سنوات، وللأسف بعض المسؤولين تجاهلوا كل ذلك، وحطموا أحلامه مثلما تحطمت أحلام كثير من الرياضيين».

إحدى ميداليات زكريا الأحمر (أرشيفية : الإنترنت)
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