الأحمر لـ«بوابة الوسط»: أنقذوا ابني البطل الليبي.. أقف عاجزا عن علاجه

زكريا الأحمر (أرشيفية : الإنترنت)

قال عادل الأحمر، والد البطل الأولمبي السابق في رمي القرص زكريا الأحمر، إنه يقف عاجزا عن تسديد قيمة عملية جراحية عاجلة لابنه بقيمة 5 آلاف دينار، الذي قدم للرياضة الليبية ولم يلتفت له أحد الآن لإجراء هذه العملية.



وأضاف عادل الأحمر في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد قائلا: «ابنى كان خير سفير لألعاب القوى الليبية، وحقق فضية أفريقيا، وترشح إلى أولمبياد الشباب 2014، وصاحب الرقم الليبي على صعيد الناشئين».

واختتم الأحمر حديثه قائلا: «أيضا أضاف برونزية العرب، وكل ذلك في أربع سنوات، وللأسف بعض المسؤولين تجاهلوا كل ذلك، وحطموا أحلامه مثلما تحطمت أحلام كثير من الرياضيين».

إحدى ميداليات زكريا الأحمر (أرشيفية : الإنترنت)