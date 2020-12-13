أبوعون لـ«بوابة الوسط»: أدعو الأندية الليبية إلى الانفتاح بقوة على الاستثمار دون خوف

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 13 ديسمبر 2020, 04:43 مساء
ساسي أبوعون (أرشيفية : الإنترنت)

قال رئيس نادي الأهلي طرابلس، ساسي أبوعون، إنه مع خصخصة الأندية وتحويلها إلى مشاريع رياضية اقتصادية، وذلك بدعم الشركات الوطنية والعالمية ودخولها مجال الاستثمار.

وأكد أبوعون في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» على هامش التوقيع على عقد شركة «ليبيانا» للهاتف المحمول، أن هذا العقد خطوة ممتازة لدعم الأندية التي هي بحاجة إلى مزيد من المشاركات مع الشركات الكبيرة.

ودعا رئيس نادي الأهلي طرابلس إلى تعديل القوانين  الاستثمارية لخلق وضع أفضل، بحيث يشجع الأندية على اتخاذ خطوة الاستثمار بقوة وجراءة دون أي محاذير أو مخاوف.

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