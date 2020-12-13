17 ديسمبر.. كمال القرقني يدخل في تحدٍّ عالميٍّ جديد بأميركا

القرقني بالعلم الليبي على مسرح البطولات (أرشيفية : الإنترنت)

يستعد البطل العالمي كمال القرقني للدخول في منافسة جديدة عبر بطولة المحترفين العالمية «مستر أولمبيا» لبناء الأجسام.

ويأمل القرقني في تحقيق إنجاز عربي وأفريقي، حيث يسعى للحفاظ على اللقب العالمي للمرة الثانية والدفاع عن لقبه في وزن فئة 212 الذي حققه العام الماضي.

وتقام المنافسات ابتداء من السابع عشر وحتى العشرين من شهر ديسمبر الجاري في الولايات المتحدة الأميركية.

وقد استعد البطل الليبي القرقني للبطولة مبكرا بإقامة تدربيات مكثفة في صالة فليكس لويز، وهو البطل العالمي المعروف في لعبة بناء الأجسام رفقة العديد من الأبطال من بينهم جونتان ديلا روزا وفليكس لويز وحسن مصطفى.

وخاض القرقني معسكرا آخر قبل السفر إلى أميركا، حيث خاضه في تركيا بسبب إغلاق جائحة فيروس «كورونا» قبل أن تنفتح الخطوط ويتجه القرقني لبطولته العالمية.

وقد وصل القرقني في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري إلى ولاية فلوريدا الأميركية للدخول في معسكر تدريبي استعدادًا لـ«مستر أولمبيا».