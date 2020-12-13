فلسطين تنظم البطولة العربية للتايكوندو بمباركة دولية ومساهمة ليبية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 13 ديسمبر 2020, 01:02 مساء
جانب من الاجتماع عبر زووم (إنترنت)

عقد أمس، السبت، عبر «زووم أونلاين» الاجتماع الدوري العادي للاتحاد العربي للتايكوندو، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو جراند ماستر بول ويلير، ونائب رئيس الاتحاد الدولي جراند ماستر ميشيل ظاهر.

تمت مناقشة العديد من البنود أبرزها الروزنامة السنوية للعام 2021، وعرض مقترح بطولة قطر العام المقبل وبطولة العالم بفنلندا وبطولة فلسطين في فبراير المقبل.

افتتح الاجتماع نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو جراند ماستر ميشيل ظاهر مرحبا بجميع أعضاء الاتحاد العربي المشاركين في الاجتماع، بعد ذلك تم التطرق إلى البند الأول الذي خلص إلى إحالة الأجندة السنوية للعام 2021 للاتحادات الوطنية العربية للاستعداد مبكرا للمشاركات المقبلة.

تمت الموافقة على عرض مقترح بأن يتم تنظيم بطولة عربية تحت رعاية قطر خلال شهر يوليو المقبل، وبطولة العالم بفلندا، كما تم طرح موضوع بطولة العالم المزمع إقامتها خلال شهر أبريل المقبل، على أن تستعد الاتحادات العربية لهذه المشاركة العالمية والخروج بمظهر مشرف من الناحية الفنية للرياضيين العرب.

أيضا تمت الموافقة على إقامة بطولة فلسطين العربية في شهر فبراير المقبل، وقد تم تشكيل لجان عاملة للبطولة لتتكون من رئيس اللجنة العليا محمد أبورميلة من فلسطين، ورئيس اللجنة الفنية خالد محمد من قطر، ورئيس لجنة التحكيم محمد جوداري من المغرب، ورئيس اللجنة الإعلامية محمد بيت المال من ليبيا.
 
وحول بند ما يستجد من أعمال قال بيت المال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «إنه سيكون هناك زيارات لرئيس الاتحاد الدولي ونائبه لبعض الدول العربية بعد جائحه كورونا، وإنه تم تحديد قيمة الاشتراكات السنوية للدول العربية للعام 2021».

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