25 ديسمبر افتتاح دوري الطائرة بمواجهة الاتحاد والوحدة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 13 ديسمبر 2020, 12:58 مساء
جانب من الاجتماع (إنترنت)

عقد أمس السبت بقاعة اجتماعات هيئة الشباب والرياضة فرع طرابلس اجتماع، بحضور رئيس الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة بطرابلس وجدي القمبري.

حضر أيضا الأمين العام لاتحاد الطائرة طارق صولة، ونائب اللجنة العامة للمسابقات خيري دوه، ورئيس لجنة الحكام علي المكشالي، ومندوبو أندية الدرجة الأولى عن المجموعة الثالثة الاتحاد والأهلي طرابلس وأساريا والجزيرة والوحدة من جادو.

تم الاتفاق على انطلاق الدوري في 25 ديسمبر الجارى بالصالة الرياضية الكبرى بطرابلس، ومباراة الافتتاح ستجمع الاتحاد والوحدة جادو ويعقبها مباراة الأهلي طرابلس والجزيرة.

يشار إلى أن دوري الطائرة لهذا الموسم يقام بمشاركة 15 فريقا موزعة على ثلاث مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور السداسي.

منافسات سابقة في الكرة الطائرة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)
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