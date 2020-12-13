الأولمبي يفوز على الطلائع في بطولة السلام لقدامى اللاعبين

بطولة السلام لقدامى اللاعبين (إنترنت)

جرت أمس السبت على ملعب إدريس بوعجاجة بمدينة زوارة آخر مباريات الدور التمهيدي لبطولة السلام لقدامى الرياضيين، وانتهت بفوز الأولمبي على الطلائع بثلاثة أهداف دون رد.

أدار المباراة حكم وسط توفيق دهان والمساعدان محمد بشير وإسماعيل بوسعيدة.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، قال رئيس جمعية قدامي الرياضيين بزوارة علي الطرمال: «ستجري اليوم الأحد بصالة نادي الجزيرة قرعة الدور الرباعي، بحضور مندوبي الفرق الأربعة المتأهلة الجزيرة والأولمبي والطلائع ورفيق».

يشار إلى أن الدور نصف النهائي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.