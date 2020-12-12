منتخب شباب ليبيا يصل تونس استعدادا لضربة البداية الأفريقية أمام مصر

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | السبت 12 ديسمبر 2020, 08:25 مساء
منتخب شباب ليبيا في مطار قرطاج (المركز الإعلامي)

وصل اليوم السبت إلى مطار قرطاج بتونس بعثة المنتخب الوطني الليبى للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا للمنتخبات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية للشباب التى تستضيف موريتانيا نهائياتها   خلال شهر يناير المقبل.

يترشح أصحاب المركزين الأول والثانى إلى النهائيات الأفريقية وسيفتتح المنتخب الليبى للشباب مبارياته في بطولة شمال أفريقيا بمواجهة المنتخب المصرى مساء الثلاثاء المقبل بالملعب الأولمبي بالمنزة.

يدخل المنتخب الليبي المواجهة الثانية يوم 21 من شهر ديسمبر الجاري أمام منتخب الجزائر بملعب المنزة ويلتقى يوم 24 من الشهر نفسه بمنتخب المغرب بملعب رادس.

ويختتم «فرسان المتوسط» مبارياتهم بمواجهة مستضيف البطولة منتخب تونس يوم 27 من شهر ديسمبر الجارى بالملعب الأولمبي برادس.

منتخب شباب ليبيا في مطار قرطاج (المركز الإعلامي)
منتخب شباب ليبيا في مطار قرطاج (المركز الإعلامي)
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