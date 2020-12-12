أفريقيا.. هدف منتخب ليبيا في تونس

المنتخب الوطني للشباب (فيسبوك)

تغادر بعثة المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما إلى تونس للمشاركة في منافسات بطولة شمال أفريقيا وتصفيات بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام نهائياتها بملاعب موريتانيا العام المقبل.

ومن المقرر أن تجمع المباراة الافتتاحية بين المنتخب الوطني للشباب مع المنتخب المصري، وذلك في الخامس عشر من ديسمبر الجاري بالملعب الأولمبي بالمنزه.

كان منتخب الشباب أجرى معسكرات داخلية في عدة مناطق من ليبيا وأجرى عدة مباريات ودية في ظل غياب الدوري الليبي، وكان آخر معسكر له في مدينة بنغازي، وشهدت مباراة ودية مع فريق الأنوار انتهت بفوزه بـ4 أهداف نظيفة.