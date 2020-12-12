عطية: المدرب الأجنبي أفضل والوطني مجامل للمسؤول ويضر بالسمعة العامة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 12 ديسمبر 2020, 07:15 مساء
رضا عطية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الفني السابق للمنتخب الليبي الأولمبي لكرة القدم رضا عطية أنه يفضل المدرب الأجنبي المؤهل في الكرة الليبية.
 
وقال عطية في منشور له عبر صفحته الشخصية «فيسبوك»: «إنه كان محظوظا بالعمل مع مدربين أجانب كبار دربوا المنتخب الوطني، منهم الإيطالي سكوليو وقبله الإيطالي سكوليو».

وأضاف «أن بعض المدربين المحليين في اختيارهم الفني للاعبين في المنتخبات أو الأندية ليس اختيارهم للأصلح ولأهمية اللاعب أحيانا، وإنما لإرضاء المسؤول، وهذا فيه ظلم لكثير من اللاعبين الجيدين، وهذا النوع من المدربيين المحليين يقدمون صورة غير جيدة عن المدرب المحلي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طرابلس تستقبل بطولة نجوم السلام
رياضة محلية
«الخارجية الجزائرية» ترد على إعلان ترامب بشأن الصحراء الغربية
عربى
ترامب يتلقى نكسة جديدة من المحكمة العليا
دولى
أميركا تشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح «موديرنا»
دولى
«الأزمات الدولية» تحذر من عواقب النزاع على المصرف الخارجي وتفسر أسباب تعثر ...
ليبيا
البعثة الأممية: مجموعة العمل الاقتصادية تجتمع في جنيف للاتفاق على إصلاحات هامة ...
ليبيا
السيسي يوجه بمنح لقاح «كورونا» الصيني مجانا للمصريين
عربى
ليبيون يلجؤون إلى «طرق بديلة» لمواجهة أزمة السيولة بالمصارف
ليبيا
جريدة «الوسط»: الخلاف سيد الموقف في مسارات حل الأزمة
ليبيا
لودريان يلح على شرطين للوصول إلى انتخابات ليبية
ليبيا
«داخلية الوفاق» تبحث مع قادة محاور بالمنطقة الغربية آلية «دمج المقاتلين»
ليبيا
«المركزي» يدين قرار منع الكبير من السفر: «باشاغا تجاوز سلطات وظيفته»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إصلاحات المسار الاقتصادي باجتماع جنيف .. هل تطال سعر الصرف؟