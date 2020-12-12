عطية: المدرب الأجنبي أفضل والوطني مجامل للمسؤول ويضر بالسمعة العامة

رضا عطية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الفني السابق للمنتخب الليبي الأولمبي لكرة القدم رضا عطية أنه يفضل المدرب الأجنبي المؤهل في الكرة الليبية.



وقال عطية في منشور له عبر صفحته الشخصية «فيسبوك»: «إنه كان محظوظا بالعمل مع مدربين أجانب كبار دربوا المنتخب الوطني، منهم الإيطالي سكوليو وقبله الإيطالي سكوليو».

وأضاف «أن بعض المدربين المحليين في اختيارهم الفني للاعبين في المنتخبات أو الأندية ليس اختيارهم للأصلح ولأهمية اللاعب أحيانا، وإنما لإرضاء المسؤول، وهذا فيه ظلم لكثير من اللاعبين الجيدين، وهذا النوع من المدربيين المحليين يقدمون صورة غير جيدة عن المدرب المحلي».