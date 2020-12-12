الشلماني يضغط على «كاف» في القاهرة بطلبين مهمين

الشلماني يتوسط رجال الكاف (إنترنت)

شارك رئيس الاتحاد الليبى لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، وكذلك اجتماعات المكتب التنفيذي لـ«كاف» التي عقدت بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة خلال اليومين الماضيين.

وعلى هامش الاجتماعات عقد رئيس الاتحاد الليبي سلسلة لقاءات ومشاورات مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للكاف، حيث تابع ملف الطعن المقدم من الاتحاد الليبي بشأن مباراتي المنتخب الوطني أمام غينيا الاستوائية ضمن التصفيات المؤهلة لـ«كان الكاميرون».

كما بحث الشلماني إمكانية المساهمة في التعجيل برفع الحظر المفروض على الملاعب المحلية الليبية منذ سنوات من خلال الموافقة على استقبال واستضافة عدد من المباريات الودية الدولية بالملاعب الليبية خلال الفترة القريبة المقبلة.