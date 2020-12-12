الأندية الليبية تنفتح وديا بعد قرار انطلاق الدوري الممتاز

جانب من المنافسات الودية للأندية الليبية (تصوير - وليد أبوتركية)

جرت الخميس والجمعة مباريات ودية في كرة القدم جمعت فرق الدوري الممتاز وبعض فرق الدرجة الأولى. وذلك استعدادا للدوري الجديد المزمع انطلاقه في الثامن من شهر يناير المقبل.

ففي مصراتة التقى السويحلي وديا مع فريق أبوسليم وانتهت بفوز السويحلي بثنائية نظيفة تناوب على تسجيلها فائز سعد وإبراهيم محمد.

وفي مدينة بنغازي أمطر فريق الهلال نظيره الأنوار بسداسية مقابل هدف جاءت الأهداف الستة عن طريق عبدالسلام الفيتوري وفيصل البدري وأسامة الشريف ومحمد اشكربة وعصام الفرجاني وهويدي زقلام.

وفي طرابلس وبالتحديد في ملعب نادي الظهرة التقى وديا فريق الوحدة مع فريق الظهرة وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

جانب من المنافسات الودية للأندية الليبية (فيسبوك)

جانب من المنافسات الودية للأندية الليبية (فيسبوك)