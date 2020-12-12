الكزة: البوسيفي رئيسا للمسابقات.. ومنتخب الشباب يدفع ثمن الإهمال بعد عجز 180 ألف دينار

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 12 ديسمبر 2020, 01:55 مساء
يونس الكزة (أرشيفية : الإنترنت)

 قال عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم يونس الكزة إن قرارا سيصدر بتكليف حسين البوسيفى لرئاسة لجنة المسابقات في اتحاد الكرة قريبا.

وأضاف الكزة في تصريحات تليفزيونية إلى قناة الليبية «إن المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب يعاني من إهمال الدولة قبل مشاركته في بطولة شمال أفريقيا، حيث عجزنا عن تسديد مبلغ 180 ألف دينار إقامة بالفندق في حين تدفع الدولة الملايين للأندية».

واختتم الكزة تصريحه قائلا «تواصلت مع الهيئة العامة للرياضة في حكومة الوفاق الوطني وهيئة الرياضة بالحكومة الليبية الموقتة دون جدوى، وهذه التصرفات وعدم توافر الدعم المالي سيؤثران في نفسية لاعبي المنتخب قبل المشاركة المرتقبة في بطولة شمال أفريقيا بتونس».

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