الليبي عبدالسميع يتأهل للمرحلة الثانية لبطولة براميدز للرماية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 10 ديسمبر 2020, 10:38 مساء
منافسات سابقة في الرماية (أرشيفية : الإنترنت)

ضمن الرامي الليبي إبراهيم عبدالسميع، تأهله للمرحلة الثانية لبطولة براميدز للرماية بالمسدس لفئة الناشئين، التي جرت اليوم عبر الإنترنت برصيد 549 نقطة.

وجاء ترتيب المتأهلين الثمانية على النحو التالي: 

أول الترتيب الرامي دينتا ايك ريكو من إندونيسيا برصيد 580 نقطة، وجاء ثانيا باهو ندافي سيرجا من الهند برصيد 565، وثالثًا شوداري اتيناف من الهند 564، ورابعا هونج فان من فيتنام 561 نقطة.

وجاء في المركز الخامس هايهي فين من أوكرانيا 558 نقطة، وسادسًا هاردك باردوج من الهند 553 نقطة، وسابعًا لوي جوستن من سنغافورة 551 نقطة، وثامنا عبدالسميع إبراهيم من ليبيا 549 نقطة.

يشار إلى أن رماية الناشيين شهدت مشاركة 22 راميًا من مختلف دول العالم.

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