الرياضة الليبية تودع لاعب ومدرب اليد أحمد الطاهر

أحمد الطاهر الحسوني. (إنترنت)

ودعت الرياضة الليبية نجم ناديي الاتحاد والاتحاد العسكري لكرة اليد المرحوم أحمد الطاهر الحسوني، الذي توفي إثر سكتة قلبية.

وتوج الطاهر مع الاتحاد العسكري ببطولة ليبيا لكرة اليد للموسم الرياضي 1988/ 1989، وتوج ببرونزية أندية العرب.

ومن اللاعبين البارزين من جيله ومن مختلف الفرق نذكر منهم: عبدالسلام عمار وسالم الزير وعبدالواحد العالم وعياد مفتاح والهاظي الفزاني وخميس دربي وجمال الدنوني وحسن سعد نصرالدين سالم وعبدالكافي عبدالعزيز وصلاح رضوان وعوض الزلاوي ومصطفى بن دلسي وسالم شنوب والصادق العربي وجمال الزليطني والدينالي ونوري المستيري وأنور الرخصي المبروك والصندا وعلي عكش.

وعقب اعتزاله اللعب أشرف على تدريب عدة فرق محلية، من بينها المدينة والاتحاد العسكري والشط، وكانت له بصمة على مدارس ناشئي كرة اليد بمدينتي طرابلس والخمس.