بعد خسارته أمام غينيا الاستوائية.. تعرف على ترتيب المنتخب الوطني في تصنيف «فيفا»

المنتخب الوطني لكرة القدم. (المركز الإعلامي)

حافظ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على احتلاله المركز الـ111 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي أعلنه، اليوم الخميس عن شهر ديسمبر.

وفقد المنتخب الوطني أمام مضيفه غينيا الاستوائية في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم التصنيف الشهري لمنتخبات العالم كرة القدم، وحصل المنتخب الليبي على 1178 نقطة في التقييم الخاص بشهر ديسمبر.

وأصبح المنتخب الوطني في المركز السابع والعشرين أفريقيا من بين 54 منتخبا، واحتل المركز الخامس عشر على صعيد المنتخبات العربية، بحسب التصنيف الذي نشر على الموقع الرسمي لـ«فيفا».