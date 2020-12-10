الأهلي بنغازي يفوز وديا على مصر المقاصة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 10 ديسمبر 2020, 05:22 مساء
الأهلي بنغازي. (المركز الإعلامي)

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، على نظيره مصر المقاصة الناشط في الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية جمعت الفريقين مساء الأربعاء بالقاهرة.

وسجل هدفي الأهلي بنغازي مهاجمه الشاب محمد التاروغي، واللاعب الواعد سعد المسماري.

وجاء هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريق الليبي لمواجهة الترجي التونسي في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في القاهرة يوم 22 ديسمبر الجاري، بينما يدور الإياب بملعب حمادي العقربي برادس في الخامس أو السادس من يناير القادم.

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